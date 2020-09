AFP Video • 28/09/2020 à 16:00

A quelques semaines de l'élection présidentielle américaine, la salle de l'équipe de NBA de Cleveland, dans l'Etat-clé de l'Ohio, accueille une campagne d'inscription sur les listes électorales. En parallèle, la star LeBron James, ancien joueur des Cleveland Cavaliers et originaire d'Akron, et d'autres athlètes et artistes américains encouragent les électeurs à se rendre aux urnes à travers l'association More Than a Vote.