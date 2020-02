Le whisky made in France, un marché florissant et de jeunes producteurs innovants

AFP Video • 12/02/2020 à 16:09

Le whisky made in France, c'est plutôt nouveau, mais en plein boom. Enhardis par leur statut de premiers producteurs de céréales en Europe et de premiers consommateurs au monde de whisky (par habitant), les Français se tournent de plus en plus vers la production locale. De la Bretagne à Bordeaux, de l'Alsace-Lorraine aux Alpes, de jeunes producteurs adoptent des approches innovantes - via des céréales bios par exemple - pour pénétrer un marché encore largement dominé par les Écossais.