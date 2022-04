Le viol conjugal débattu en Inde

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 14:53

"Il m'agressait sexuellement tous les jours, et si j'osais lui dire non, il me frappait sans cesse." Face aux relations sexuelles imposées par leur époux, les Indiennes sont impuissantes. Leur pays ne reconnaît pas le viol conjugal. Dans cette société très patriarcale, des associations féministes militent pour un changement de la loi. Une première victoire surprise a été obtenue, avec le verdict d’un tribunal régional. Mais des groupes masculinistes font pression pour bloquer toute réforme.