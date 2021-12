information fournie par AFP Video • 23/12/2021 à 20:00

Le variant "se rend progressivement majoritaire dans plusieurs régions de notre pays, notamment en Ile-de-France, à Paris plus particulièrement. Il devrait l'être bientôt au niveau national, probablement entre Noël et Nouvel An", annonce le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres.