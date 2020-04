Le tour de l'actualité musicale en mode confiné, avec Cheick Tidiane Seck et Sergent Markus

France 24 • 14/04/2020 à 17:12

Dans cette édition, Amobé Mevégué vous propose un petit tour de l'actualité musicale internationale en mode confiné. Plusieurs escales au menu : Paris avec l'immense artiste malien Cheick Tidiane Seck, la Chine, avec la journaliste congolaise Christelle Mbaya, et le Bénin, en compagnie de l'artiste Sergent Markus, membre du collectif 229 contre le Covid-19. Nous finissons en Amérique pour évoquer le concert "One world together at home", initié par l'artiste Lady Gaga. Il rassemble les plus grands noms du showbiz, de Paul McCartney à Stevie Wonder, en passant par l'acteur Idris Elba.