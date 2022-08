information fournie par AFP Video • 08/08/2022 à 14:02

Chaque année, le Togo subit une perte de près 3.700 hectares de dégradation des forêts, soit plus de 5 millions d'arbres détruits, selon le ministère de l'Environnement. En cause, les quelque 90% des ménages qui utilisent le bois de chauffe et le charbon de bois comme sources d'énergie pour cuisiner.