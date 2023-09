information fournie par AFP Video • 01/09/2023 à 16:32

Alors que le super typhon Saola approche de Hong Kong, de fortes pluies et des vents violents s'abattent sur la ville. Ce typhon pourrait être "le plus puissant" depuis plus de 70 ans à toucher terre dans la région, où le niveau d'alerte est désormais maximal. IMAGES