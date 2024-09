information fournie par AFP Video • 07/09/2024 à 13:57

La pluie et les vents violents déracinent les cultures et vident les rues du Viêt Nam et de sa ville, Haiphong, alors que le super typhon Yagi touche terre dans le nord du pays. La tempête a tué au moins une personne au Viêt Nam, après avoir traversé le sud de la Chine où elle a fait deux morts et une vingtaine aux Philippines. IMAGES