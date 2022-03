information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 22:34

Dans un stade Abdoulaye-Wade neuf et chauffé à blanc, les Sénégalais ont dû attendre la séance de tirs au but pour vaincre l'Égypte et composter leur ticket pour la Coupe du monde au Qatar (0-1, 1-0, 3-2 a.p). En deux mois, les Pharaons auront perdu une Coupe d'Afrique et une place au Mondial face aux Lions de la Teranga.