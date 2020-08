AFP Video • 27/08/2020 à 14:35

IMAGES Le secrétaire d'État adjoint américain, Stephen Biegun, dépose des fleurs au pied du mémorial à Kiev en hommage aux soldats tués dans le conflit dans l'est de l'Ukraine, aux côtés du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Ce conflit a fait en six ans plus de 13.000 morts et environ 1,5 million de déplacés dans ce pays de 40 millions d'habitants.