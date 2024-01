information fournie par AFP Video • 07/01/2024 à 18:26

Le Salvador a démoli le Monument de la Réconciliation, symbole de la fin d'une guerre civile sanglante qui a eu lieu entre 1980 et 1992, que le président Nayib Bukele a qualifié d'« inesthétique » et une excuse pour les pactes entre la gauche et la droite.