Le salon du barbier, un lieu d'écoute pour les hommes noirs du Mississippi

AFP Video • 01/10/2020 à 23:43

Inégalités, pandémie, politique ou problèmes personnelles, ... les salons de barbiers sont les lieux de toutes les discussions dans le Mississippi. Etat le plus pauvre des Etats-Unis marqué par son passé esclavagiste et la ségrégation raciale, les soins de santé mentale y sont rares et des barbiers formés pour écouter et orienter leurs clients apparaissent parfois comme la meilleure alternative.