Le Royaume-Uni et l'Union européenne ont salué vendredi, lors d'un sommet à Bruxelles, un "tournant" dans leurs relations, avec la conclusion de premiers accords salués à grand renfort de superlatifs, même si beaucoup reste à faire.
Le Royaume-Uni et l'UE célèbrent un "tournant" dans leurs relations
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