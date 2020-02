Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Union européenne

France 24 • 01/02/2020 à 01:23

"Bye bye" l'Union européenne... À minuit vendredi, heure de Bruxelles, le Royaume-Uni a tourné officiellement la page d'une union vieille de 47 ans. À cette occasion, France 24 se met à l'heure londonienne pour vous faire vivre ce moment historique. Une fête de l'indépendance pour les Brexiters, une triste soirée d'adieux pour les europhiles. Vendredi 31 janvier restera une journée exceptionnelle dans l'histoire du Royaume-Uni, sa dernière au sein de l'Union européenne. Trois ans et demi après son vote, le Brexit a été officiellement prononcé à 23 heures, heure de Londres. Une heure plus tôt, le Premier ministre, Boris Johnson a pris la parole, insistant qu'il ne s'agissait pas là de la fin, mais d"un commencement". "Nous voulons que cela soit le début d'une nouvelle ère de coopération amicale entre l'UE et une Grande-Bretagne pleine d'énergie", a-t-il souligné. Le départ du Royaume-Uni de l'UE est "un choc" et "un signal d'alarme historique" pour "l'Europe toute entière", a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron dans la soirée.