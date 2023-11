information fournie par AFP Video • 03/11/2023 à 13:24

Le dernier jour de sa visite d'État au Kenya, le roi Charles III arrive à la Momabasa Memorial Cathedral et est accueilli par les responsables interconfessionnels. Il découvre le travail du Coast Interfaith Council of Clerics (C.I.C.C.), qui promeut la paix, la sécurité et le développement sur la côte kenyane. L'organisation travaille dans la région depuis plus de 15 ans et représente les religions chrétiennes, hindoues, musulmanes et traditionnelles africaines. IMAGES