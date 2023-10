Le roi Charles III rencontre des jeunes étudiants à la bibliothèque d'Eastlands à Nairobi

information fournie par AFP Video • 31/10/2023 à 13:10

Dans le cadre de leur visite d'État au Kenya, le roi Charles III et la reine Camilla rencontrent des membres du public à la bibliothèque d'Eastlands à Nairobi, où ils échangent avec des jeunes étudiants invités à l'événement. Les membres de la famille royale britannique effectuent une visite de quatre jours qui est présentée comme une occasion de renforcer les liens entre les deux nations. Toutefois, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer des excuses pour le passé colonial sanglant de la Grande-Bretagne. IMAGES