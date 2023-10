Le roi Charles III dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu à Nairobi

information fournie par AFP Video • 31/10/2023 à 12:24

Le roi Charles III et la reine Camilla entament une visite d'État de quatre jours au Kenya et, après un accueil à la State House, arrivent dans les jardins de la liberté (Uhuru gardens) à Nairobi. Après un accueil sur tapis rouge, le monarque britannique, accompagné du président kenyan William Ruto, dépose une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Ce voyage de quatre jours est présenté comme une occasion de se tourner vers l'avenir et de renforcer des liens nouveaux et amicaux entre Londres et Nairobi, mais l'héritage de décennies de domination coloniale britannique est encore très présent. IMAGES