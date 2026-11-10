Le risque d'une nouvelle escalade entre les États-Unis et l'Iran "n'est pas complètement écarté", estime le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Paris.
Le risque d'une escalade entre Washington et Iran "pas complètement écarté" (Barrot)
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