Le retour fracassant de Gradur le Sheguey

France 24 • 17/01/2020 à 17:11

Légendes Urbaines reçoit le rappeur de Roubaix Gradur. Après trois ans d'absence, il réussit l'impossible, en restant plus de deux mois dans le top des titres les plus streamés et écoutés de France avec "Ne reviens pas", aux côtés de Heuss l'Enfoiré. Pour cet épisode, deux légendes de la musique et du cinéma ont accepté de faire la surprise d'une vidéo au Sheguey : c'est donc Benoît Magimel et Koffi Olomide qui s'invitent dans l'émission ! Enfin, la journaliste spécialiste des cultures urbaines Mekolo nous offre une chronique autour du rayonnement de la culture congolaise à travers le monde.