Le retour du Tour de France Femmes, une étape majeure pour le cyclisme féminin

information fournie par France 24 • 15/07/2022 à 13:10

Cette édition spéciale d'"ActuElles" est consacrée au Tour de France Femmes, qui revient après plus de vingt ans d'absence. Le départ se fera sous la tour Eiffel le 24 juillet, où 22 équipes se lanceront dans une course de huit étapes qui se finira dans l'Est de la France. Le retour de cet événement sportif est la preuve que le cyclisme féminin s'est développé (instauration d'un salaire minimum, augmentation des créations d'équipes féminines…) Mais comme le dit Marion Rousse, directrice du Tour : "Même si on a beaucoup progressé, il y a des choses qui restent à faire évoluer". La route est encore longue, mais l'enthousiasme et l'excitation des coureuses à l'approche du tour demeurent.