Le retour des maisons de vente françaises

France 24 • 10/01/2020 à 18:14

Les enchères sont un univers méconnu du grand public. Les Français ont longtemps été les maîtres de ce secteur, mais depuis les années 50, ils se sont fait devancer par les Américains, les Chinois et les Britanniques. Aujourd'hui, le marché pèse 3 milliards d'euros en France, ce qui est peu à l'échelle de son chiffre d'affaires mondial, évalué à 27 milliards d'euros. Pour rattraper son retard et tenter de tirer son épingle du jeu, les acteurs français misent sur une clientèle internationale et des artistes français. Rencontre avec Maître Alexandre Giquello, président de la maison Drouot.