Le Qatar éliminé de sa Coupe du monde

information fournie par France 24 • 26/11/2022 à 00:30

La Qatar à la porte de sa Coupe du monde après sa défaite 3-1 face au Sénégal. Et pourtant le Qatar a écrit une page de son histoire ce vendredi en inscrivant son premier but dans une phase finale Pas de vainqueur entre les Pays Bas et l'Equateur dans un match qui ne restera pas dans les annales de ce mondial. L’Iran s’impose 2-0 face au Pays de Galles en toute fin de match. Les Anglais, n’ont pas réussi à se défaire des Américains mais conservent la tête de ce groupe.