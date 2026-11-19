Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 est adopté en première lecture au Sénat, qui en a modifié plusieurs mesures phares notamment sur les retraites, alors que le suspense demeure entier sur l'issue des débats budgétaires au Parlement. Rejeté à l'Assemblée nationale en l'absence de majorité, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) est soutenu à 201 voix contre 124 à la chambre haute, dominée par la droite et les centristes. IMAGES
Le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2027 adopté au Sénat
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