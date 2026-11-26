Le procès d'Emilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe jihadiste État islamique en Syrie, s'est ouvert jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Son avocat appelle à "ne pas juger un symbole mais un justiciable sur la base de faits et de preuves". L'AFVT (association française des victimes du terrorisme) annonce se constituer partie civile, considérant qu'Emilie König "a du sang sur les mains".
Le procès d'Emilie König, ex-figure française du jihad, s'est ouvert à Paris
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