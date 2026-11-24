Le prince William arrive au 10 Downing Street, à Londres, pour une rencontre avec le Premier ministre britannique Andy Burnham. Il s'agirait de la première visite du futur roi britannique à Downing Street, les deux hommes devraient aborder leurs priorités communes.
Le prince William accueilli par Andy Burnham à son arrivée au 10 Downing Street
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