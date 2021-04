Le prince Philip, époux dévoué et "roc" de la reine Elizabeth II

AFP Video • 09/04/2021 à 14:47

Le prince Philip, époux de la reine Elizabeth II et prince consort à la plus longue carrière de l'Histoire britannique, est décédé à l'âge de 99 ans. En bonne santé la majorité de sa vie, Philip a fait plusieurs séjours à l'hôpital au cours de la dernière décennie, et en 2017, le palais de Buckingham a annoncé qu'il se retirait de ses fonctions publiques. On se souviendra du prince Philip pour son approche pragmatique, pour sa spontanéité parfois politiquement incorrecte, mais aussi pour son dévouement inébranlable au devoir et à sa reine.