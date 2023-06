Le Prince Harry quitte le tribunal à la fin de sa dernière journée de témoignage

information fournie par AFP Video • 08/06/2023 à 08:33

Le prince Harry quitte le tribunal à l'issue de son deuxième et dernier jour de témoignage dans l'affaire qui l'oppose à Mirror Group Newspapers, qu'il accuse de piratage téléphonique "à l'échelle industrielle". Le fils cadet du roi Charles III est apparu ému à la fin de ses deux jours de contre-interrogatoire par un avocat de Mirror Group Newspapers (MGN), qui publie The Mirror, Sunday Mirror et Sunday People. Harry et plusieurs autres plaignants affirment que les titres se sont livrés à une "collecte illégale d'informations", notamment en interceptant des messages vocaux, pour écrire des dizaines d'articles à son sujet. IMAGES