information fournie par AFP Video • 19/08/2024 à 09:01

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle assistent à une conférence intitulée "Afro women and power" ("les femmes afro et le pouvoir") à Cali, dans le sud-ouest de la Colombie. Le duc et la duchesse de Sussex sont invités dans le pays par la vice-présidente colombienne Francia Marquez pour une visite centrée sur la lutte contre la discrimination et le cyberharcèlement. IMAGES