Une séquence virale prétend montrer le prince Harry attraper Meghan Markle par le cou avant de la repousser violemment, sous les yeux de leur enfant de 5 ans Lilibet. La raison, selon ces publications aux millions de vues : l'actrice aurait contacté une agence de mannequinat pour obtenir des contrats publicitaires pour sa fille... En réalité, ces images sont générées par IA et sont représentatives d'un business très lucratif basé en Asie du Sud-Est.
Le prince Harry et Meghan Markle filmés en pleine dispute devant leur fille Lilibet ?
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