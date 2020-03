Le Prince Charles, 71 ans, testé positif au coronavirus - Covid-19

France 24 • 25/03/2020 à 13:29

La famille Royale a annoncé mercredi que le prince Charles, âgé de 71 ans et héritier du trône de la reine Elizabeth, a été testé positif au Covid-19. Coup de tonnerre au Royaume-Uni, vingt-quatre heures après le début du confinement. Le prince Charles a été testé positif au coronavirus, mercredi 25 mars. Dans un communiqué officiel de la famille Royale, il est précisé que le prince de Galles "présente des symptômes bénins mais est en bonne santé et a travaillé comme d'habitude à domicile ces derniers jours". "La duchesse de Cornouailles a également été testée mais n'a pas le virus. Conformément aux conseils du gouvernement et des médecins, le prince et la duchesse s'auto-isolent désormais chez eux en Écosse". À 71 ans, le prince Charles "reste en bonne santé", à l'exception de ces symptômes, a assuré Clarence House dans un communiqué relayé par le média britannique The Guardian.