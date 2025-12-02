Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son épouse Olena Zelenska arrivent en Irlande pour un premier voyage officiel dans ce pays membre de l'Union européenne et militairement neutre. Ils sont accueillis à leur arrivée par le Taoiseach (Premier ministre) irlandais Micheál Martin. IMAGES
Le président ukrainien Zelensky arrive en Irlande pour une visite officielle
