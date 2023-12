information fournie par AFP Video • 07/12/2023 à 11:23

Le président turc Recep Tayyip Erdogan atterrit à Athènes à la tête d'une délégation de diplomates pour une visite très suivie en Grèce, présentée comme une tentative d'ouvrir un "nouveau chapitre" entre les alliés de l'OTAN et les rivaux historiques après des années de tension. Lors de ses rencontres avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et la présidente Katerina Sakellaropoulou, le dirigeant turc devrait discuter de commerce, de questions régionales et de l'immigration. IMAGES