information fournie par AFP Video • 20/08/2021 à 14:23

Vladimir Poutine et Angela Merkel se retrouvent à Moscou, une dernière rencontre avant que la chancelière allemande ne quitte ses fonctions fin septembre, et un an exactement après l'empoisonnement d'Alexeï Navalny, l'opposant russe à qui l'Allemagne a sauvé la vie.