information fournie par AFP Video • 26/04/2022 à 20:10

Le président russe Vladimir Poutine s'entretient avec Antonio Guterres au palais du Kremlin à Moscou. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé plus tôt lors de sa visite à Moscou et à Kiev à travailler ensemble pour mettre en place des couloirs d'aide et d'évacuation dans l'Ukraine déchirée par la guerre. IMAGES