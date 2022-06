information fournie par AFP Video • 16/06/2022 à 12:17

Le président roumain Klaus Iohannis arrive à Kiev pour rejoindre les dirigeants français, italien et allemand lors d'une visite destinée à montrer le soutien européen à l'Ukraine. "A Kiev aujourd'hui... pour montrer notre fort soutien et notre entière solidarité avec le président Zelensky et le peuple ukrainien. Cette agression russe illégale doit cesser !", a écrit Iohannis sur Twitter. IMAGES