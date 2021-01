AFP Video • 25/01/2021 à 14:19

"Tout commence par le combat contre la pandémie" : le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa s'exprime après avoir été réélu pour un deuxième mandat avec plus de 60% des votes, lors d'un scrutin réalisé au plus fort de l'épidémie, dans un pays confiné, et marqué par une abstention historique.