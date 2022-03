information fournie par AFP Video • 09/03/2022 à 19:29

IMAGES pendant le vol vers la Turquie et à l'arrivée Le président israélien Isaac Herzog se rend à Ankara pour une visite historique, où il rencontrera le président turc Recep Tayyip Erdogan. La visite, préparée depuis des semaines, intervient alors que les deux pays ont lancé séparément une médiation entre la Russie et l'Ukraine et le conflit pourrait s'immiscer dans leur entretien.