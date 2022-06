information fournie par AFP Video • 29/06/2022 à 12:53

Le président français Macron rencontre son homologue turc Erdogan lors du sommet de l'OTAN à Madrid alors que la guerre en Ukraine est au coeur du sommet, où plus de 40 chefs d'Etat et de gouvernement sont réunis pour discuter de l'avenir de l'Alliance, que Suède et Finlande vont pouvoir rejoindre après la levée du veto de la Turquie. IMAGES