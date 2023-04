information fournie par AFP Video • 11/04/2023 à 15:28

Le président français Emmanuel Macron, et son épouse Brigitte, ont été accueillis mardi par le roi et la reine des Pays-Bas, Willem-Alexander et Maxima, lors d'une visite d'État de deux jours. Ce voyage intervient après que M. Macron a déclenché une polémique avec ses commentaires controversés sur l'Europe et la Chine, le dirigeant français devant prononcer un discours sur la souveraineté européenne.