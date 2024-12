information fournie par AFP Video • 12/12/2024 à 16:50

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, tiennent une réunion bilatérale au 10 Downing Street. Londres et Bruxelles cherchent à relancer leur coopération, notamment dans le domaine de la défense, et M. Costa souhaite inviter M. Starmer à participer à un sommet européen en février pour en discuter, d'après un responsable européen. IMAGES