Le Premier ministre slovène Golob accueille Von der Leyen à Ljubljana

information fournie par AFP Video • 09/08/2023 à 11:18

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, arrive au centre de congrès de Brdo, à Ljubljana, en Slovénie, où elle est accueillie par le Premier ministre slovène, Robert Golob, avant leur rencontre. La Slovénie, membre de l'Union européenne, a demandé l'aide de l'Union, en particulier des machines lourdes telles que des excavateurs et des ponts temporaires préfabriqués pour faire face aux conséquences des pluies torrentielles et des graves inondations qui ont causé la mort d'au moins six personnes. IMAGES