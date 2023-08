Le Premier ministre grec Mitsotakis accueille le président ukrainien Zelensky à Athènes

information fournie par AFP Video • 21/08/2023 à 18:21

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis accueille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Athènes avant un dîner informel avec des dirigeants européens et des Balkans. M. Zelensky, qui était ce week-end en Suède, aux Pays-Bas et au Danemark, poursuit sa tournée surprise en Europe dans un pays qui est un fervent soutien de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie. Athènes a fourni à Kiev une aide humanitaire et des armes, notamment des véhicules de combat d'infanterie, des fusils d'assaut Kalachnikov, des lanceurs et des munitions. IMAGES