20/08/2024 à 09:34

Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontre la nouvelle Première ministre galloise. Eluned Morgan, qui a été élue le 6 août 2024, a remplacé l'éphémère Premier ministre Vaughan Gething, qui a effectué moins de cinq mois de mandat et a démissionné à la suite d'une polémique sur les dons politiques et le limogeage de ministres. Starmer et Morgan sont tous deux membres du parti travailliste britannique de centre-gauche. IMAGES