Le Premier ministre britannique arrive pour témoigner lors de l’enquête Covid-19

information fournie par AFP Video • 11/12/2023 à 11:15

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak arrive pour témoigner lors de l'enquête britannique Covid-19. Pendant la pandémie, il était ministre britannique des Finances et a été critiqué pour sa mise en œuvre d'un programme appelé « Eat Out To Help Out » ("manger au restaurant pour aider"). Conçu pour relancer la demande de restaurants après leur fermeture lors des confinements liés au Covid, le programme a été critiqué pour avoir potentiellement contribué à la propagation de la maladie, des scientifiques de haut niveau affirmant qu'ils n'avaient pas été consultés. IMAGES