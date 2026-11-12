Le plan de relance agricole pour 2027, déjà présenté mi-octobre, s'élèvera au final à 725 millions d'euros, indique la ministre de l'Agriculture Annie Genevard lors des conclusions des Conférences de la souveraineté alimentaire lancées un an plus tôt. "Le premier axe de ce plan consiste à approfondir encore l'adaptation de notre agriculture au changement climatique", précise-t-elle lors d'un point presse en présence du Premier ministre Sébastien Lecornu.
Le plan de relance agricole s'élèvera à 725 millions d'euros (Genevard)
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