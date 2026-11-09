La prime carburant, une aide défiscalisée pouvant atteindre jusqu'à 1.000 euros que les employeurs peuvent accorder à leurs salariés, va être prolongée en 2027, annonce le ministre de l'Economie Roland Lescure. Son prolongement en 2027 sera intégré dans le cadre du projet de loi sur le financement de la sécurité sociale, précise le ministre. Face à la flambée des prix du carburants, le gouvernement avait annoncé fin septembre relever le plafond de cette aide versée par les employeurs de 600 à 1.000 euros.
Le plafond de la prime carburant à 1.000 euros prolongé en 2027 (Lescure)
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