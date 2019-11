France 24 • 18/11/2019 à 15:13

Devenu l'un des artistes urbains francophones les plus influents au monde, avec des clips vus plus d'un milliard de fois, 900 000 tickets de concerts vendus par an (cinq stades, 68 Zénith, 15 festivals...), Sopra Baba a trouvé le temps de se poser dans les studios de RFI/France 24. Retour sur ses débuts à Marseille avec Les Psy4 de la rime, ses parents, les Comores, et ses passions... Et aussi... Vegeta en invité mystère !