information fournie par AFP Video • 06/01/2024 à 17:41

Selon un rapport du gouvernement péruvien, le pays possède désormais la plus grande diversité d'espèces d'oiseaux sur Terre. Après avoir identifié 19 nouvelles espèces dans la forêt amazonienne, et avec un total de 1.879 espèces, le nouveau décompte placerait le Pérou devant ses voisins, la Colombie et le Brésil.