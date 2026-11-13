"Je ne considère pas mes adversaires comme dangereux ou non dangereux", affirme Marine Le Pen, candidate du RN à la présidentielle, sur la candidature de Teddy Riner. "On attend maintenant de savoir quelles sont ses propositions", ajoute-t-elle, à l'occasion de sa visite au Salon Made in France à Paris.
Le Pen sur Riner : "On attend maintenant de savoir quelles sont ses propositions"
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