Marine Le Pen réitére sa confiance en Jordan Bardella après la publication de nouveaux éléments lui attribuant des écrits antisémites de jeunesse, qu'il conteste "formellement". Interrogée lors d'une conférence de presse sur le fait de savoir si Jordan Bardella gardait toute sa confiance et serait Premier ministre si elle remporte l'élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national répond : "oui, une réponse qui a l'avantage d'être claire et rapide".
Le Pen réitère sa confiance à Bardella, après de nouveaux éléments compromettants
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